Скриншот с видео

Служба безопасности задержала еще двух участников беспорядков, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, они распространяли ложную информацию об украинских военных, призывали к провокациям и повреждали служебные автомобили правоохранителей.

После беспорядков мужчины почти две недели скрывались от стражей порядка: не пользовались мобильной связью и постоянно меняли места жительства.

Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали. Одного фигуранта нашли в подвале многоэтажки в Киеве, другого – в съемном доме возле Боярки.

Одним из задержанных оказался 31-летний местный блоггер. Он снимал беспорядки, а затем публиковал в TikTok видео с ложной информацией о Силях обороны и призвал присоединяться к столкновениям.

Другой фигурант – 24-летний житель столичного региона. Следствие установило, что он разбил кувалдой заднее стекло служебного автомобиля Нацполиции и угнал вещи правоохранителей.

Также мужчина участвовал в блокировке автобуса Национальной гвардии. Для этого он оставил свой автомобиль посреди дороги и призвал переворачивать служебные машины правоохранителей, чтобы перекрыть движение.

Всего по делу правоохранители разоблачили 16 участников беспорядков. Девяти из них подозрения объявили следователи СБУ, еще семь – работники Национальной полиции.

Обеим новым задержанным сообщили о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период, совершенное группой лиц, а также несанкционированное распространение информации о размещении украинских военных.

Одному из фигурантов суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В отношении другого прокуратура обжаловала решение суда и просит апелляционную инстанцию избрать более строгую меру пресечения.

За инкриминируемые преступления мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности и Нацполиция задержали 13 участников беспорядков.

Как известно, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт.

Читайте также: Петропавловская Борщаговка как симптом: Украине нужны реальные реформы