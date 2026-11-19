Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Етнологиня Віточка Зварич оголосила про заручини. Вона показала фото, де можна побачити, що її коханий військовий став на одне коліно та простягнув їй обручку. Тепер закохані готуються до весілля.

Слід зазначити, що про стосунки Віточка розповіла в жовтні цього року. Відомо, що її коханий є військовим, але його ім'я та обличчя вона залишила у таємниці.

Нагадаємо, раніше зірка "Левів на Джипі" Валентин Міхієнко поділився радісною новиною. Він розповів, що вони із дружиною чекають на первістка.