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Від початку 2026 року у 203 кримінальних провадженнях про корупцію підозри отримали 111 посадовців ТЦК та ВЛК

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, задокументовано неправомірну вигоду на суму 811,4 тис. доларів, 15,5 тис. євро та 885,2 тис. грн. Також як хабарі фігурували два автомобілі й талони на 1,8 тис. літрів дизельного пального.

Серед останніх викриттів – підозри колишнім керівним посадовцям ТЦК на Закарпатті та Київщині, а також скерування до суду обвинувального акта щодо військовослужбовця ТЦК в Одесі.

За даними слідства, 59-річний полковник, який раніше очолював районний ТЦК на Закарпатті, запропонував використати свої зв’язки для переведення мобілізованого до тилового підрозділу.

За таку послугу він попросив 5 тис. доларів, а надалі розраховував щомісяця отримувати ще по тисячі доларів. Згодом суму першого платежу зменшив до 4 тис. доларів.

У жовтні 2026 року військовослужбовця направили до тилової частини. Гроші колишній начальник ТЦК отримав двома переказами на криптогаманець.

Чоловіку повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

На Київщині підозру оголосили колишньому заступнику начальника районного ТЦК. За версією слідства, під час конфлікту в установі він вистрілив у військовослужбовця з пістолета "Форт" із гумовими кулями.

Інцидент стався ще в жовтні 2023 року. Військовослужбовець звернувся до ТЦК за довідкою про військовий облік, однак йому запропонували пройти ВЛК. Чоловік відмовився, пояснивши, що вже проходить військову службу.

Під час суперечки посадовець дістав пістолет і вистрілив потерпілому у праву ногу. Військовослужбовець отримав поранення стопи з ушкодженням нервів, що спричинило тривалий розлад здоров’я.

За даними слідства, після цього експосадовець намагався приховати обставини стрілянини: слідчому передали гільзу від іншого пістолета аналогічного типу. Підміну встановили під час експертизи.

Дії колишнього посадовця кваліфікували як перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

В Одесі до суду скерували обвинувальний акт щодо 29-річного військовослужбовця районного ТЦК. За версією слідства, він отримував гроші за вплив на посадовців для зняття чоловіків із розшуку та зміни їхніх даних у реєстрі "Оберіг".

Спочатку фігурант запросив від 3 до 5 тис. доларів, однак згодом погодився на 2 тис. доларів. При цьому стверджував, що раніше вже допоміг у такий спосіб двом іншим особам.

Після передачі грошей у застосунку "Резерв+" з’явилася інформація про сплату штрафу в розмірі 8,5 тис. грн, хоча чоловік не відвідував ТЦК і не сплачував його. Згодом дані в реєстрі "Оберіг" змінилися, а чоловіка зняли з розшуку.

Військовослужбовця затримали у вересні 2026 року. Його судитимуть за зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Колишньому начальнику ТЦК на Закарпатті та військовослужбовцю ТЦК в Одесі обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У прокуратурі зазначили, що робота з викриття корупції у сфері мобілізації триває в межах програми "Зворотній бік ТЦК та ВЛК".

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що найбільше скарг на можливі порушення прав громадян під час мобілізації з боку працівників ТЦК та СП надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей.

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