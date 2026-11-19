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Український співак Ivan NAVI переніс серйозну операцію. За його словами, у нього була проблема, яка довго йому заважала

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Ivan NAVI розповів, що йому зробили операцію. Хімічного втручання зазнав його ніс: артисту зробили септопластику. Як він пояснив, тривалий час він займався боксом, де травмував ніс. Спочатку він помічав, що йому стає важче дихати, а також дуже заважав постійний храп.

"Колись давно, займаючись боксом, постійно їздив на змагання. І одного дня мені зламали ніс. З часом почав помічати, що все важче стає дихати + постійний храп (дружина в захваті від нього). Щоразу відкладав цю операцію на ніс, але нарешті зʼявився час і можливість зробити септопластику (мені вирівнювали саме перегородку)", - розповів Ivan NAVI.

Тепер у нього попереду відновлення.

Нагадаємо, раніше українська ведуча Наталі Солонік перенесла серйозну операцію. Це сталось після того як вона потрапила у ДТП.