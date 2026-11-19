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Станом на ранок 19 листопада через російські удари по енергетичній інфраструктурі є знеструмлення у п'яти областях України

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Російські війська атакували об'єкти генерації, а також мережі передачі та розподілу електроенергії. Без світла залишилися частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання, однак повторні удари ускладнюють роботи. Зокрема, росіяни атакують об'єкти, на яких ремонт майже завершено.

У Харківській, Сумській та Полтавській областях через пошкодження обладнання вимушено застосовують аварійні відключення. До прогнозованих графіків повернуться після стабілізації ситуації.

На Чернігівщині під час роботи бригада енергетиків двічі потрапила під російські удари. Ніхто не постраждав.

У більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень, а для промисловості – обмеження потужності. Через нові атаки ситуація з електропостачанням може змінюватися.

Нагадаємо, на Одещині внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 19 листопада пошкоджені промислові та енергетичні об'єкти.