Зустріч Трампа, Путіна та Сі перетворилася на боротьбу за історичну значущість

Чому у трьох політиків пенсійного віку, яких сьогодні обговорює весь світ, не може бути спільного майбутнього?

Чому у трьох політиків пенсійного віку, яких сьогодні обговорює весь світ, не може бути спільного майбутнього?

Фото: скриншот

Коротка відповідь така: усі троє – це продукт Холодної війни, для яких нинішній саміт є чи не останньою спробою вдовольнити власне его. Але при цьому всі троє намагаються грати за правилами світу, якого більше не існує. Проблема тільки в тому, що вони досі мають достатньо влади, щоб змінювати майбутнє нових поколінь, які до їхніх геополітичних фантазій жодного стосунку не мають. У цьому, мабуть, і полягає головний парадокс зустрічі Сі, Путіна і Трампа у Шеньчжені. Одна демократія, дві автократії – от де, здавалось, тут може бути спільний знаменник? На тлі китайської гостинності, червоних доріжок і дипломатичного церемоніалу я просто виразно відчуваю запах нафталіну. Троє політиків із різними амбіціями, але дуже схожою потребою довести світові власну історичну значущість. Трамп демонструє особливу близькість з господарем прийняття, Путін намагається підтвердити свій статус (ой, я тут є – і ви вже повинні зі мною говорити), Сі ретельно тримає для кожного свою відміряну дистанцію. Навіть спільна фотосесія перетворюється на маленьку битву за місце в історії. Ну, або принаймні за вдалий ракурс. Є в цьому щось від сеньйора Помідора з казки Джанні Родарі. Тільки замість боротьби за грядки – боротьба за вплив на подальший світовий порядок. Найсумніше, що майбутнє знову опинилося в руках людей, які психологічно й політично залишилися в минулому.

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