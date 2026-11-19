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Під час двосторонньої зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна 19 листопада в Китаї головною темою стала війна Росії проти України

Про це, як пише "Європейська правда" із посиланням на росагентство "Интерфакс", заявив помічник російського правителя Юрій Ушаков, передає RegioNews.

За словами Ушакова, переговори тривали близько 35-40 хвилин. Він назвав їх підготовкою до майбутнього тристороннього саміту за участі лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

"Зустріч пройшла добре, обговорили питання підготовки до тристороннього саміту. Також обговорили деякі питання, що стосуються наших двосторонніх відносин. Ну і, звісно, торкнулися безпосередньо питань врегулювання українського конфлікту", – сказав Ушаков.

На уточнення журналістів, чи була тема України головною під час переговорів, представник Кремля відповів ствердно: "Можна сказати, що так".

Водночас Ушаков наголосив, що зустріч мала підготовчий характер і була присвячена майбутнім переговорам у тристоронньому форматі. За його словами, жодна зі сторін не робила особливо важливих заяв, оскільки основний захід ще попереду.

Також помічник Путіна розповів, що після розмови з американським президентом у російського правителя був "чудовий настрій".

Як відомо, 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбудеться тристороння зустріч лідерів США, Росії та Китаю. Пєсков зазначив, що на зустріч Трампа, Сі та Путіна відвели одну годину.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки та Китай мають достатній вплив, щоби змусити очільника Кремля припинити війну проти України.

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