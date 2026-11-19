На Сумщині після серії російських ударів спалахнула масштабна пожежа
Внаслідок серії російських ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі виникла пожежа у Шостці Сумської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На значній площі горіло нежитлове приміщення. Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних ударів, рятувальники загасили пожежу й обстежили територію.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, на Одещині внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 19 листопада пошкоджені промислові та енергетичні об'єкти.
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