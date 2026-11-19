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У місті Сторожинець Чернівецької області 11-річний хлопчик травмувався внаслідок вибуху петарди. Дитина отримала травматичну ампутацію двох пальців руки та потрапила до лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 17 листопада. За попередніми даними правоохоронців, двоє дітей перебували на території закинутої будівлі та під час пустощів підірвали петарду.

Унаслідок вибуху один із хлопців, 11-річний місцевий житель, отримав тяжку травму руки. Медики госпіталізували його до лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

У поліції нагадують, що в Україні діє заборона на використання та продаж більшості видів піротехнічних виробів. Правоохоронці закликають батьків пояснювати дітям небезпеку таких розваг та контролювати їхнє дозвілля.

Нагадаємо, на Полтавщині 14-річний хлопець на власному подвір’ї змішав побутову хімічну рідину з водою, внаслідок чого вона вибухнула у нього в руках. Хлопець отримав термічні опіки очей.