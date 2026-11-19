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У Києві поліцейські повідомили про підозру 53-річному іноземцю, який погрожував чоловіку пістолетом поблизу станції метро "Дарниця". Причиною конфлікту стала конкуренція за пасажирів

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався неподалік станції метро "Дарниця".

До поліції звернувся киянин, який розповів, що незнайомий водій автомобіля Mercedes-Benz погрожував йому пістолетом, після чого поїхав з місця події.

Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного. Ним виявився 53-річний іноземець, який працює у службі таксі. У чоловіка вилучили пістолет та направили його на експертизу.

За попередніми даними, конфлікт виник через пасажирів. Таксист розлютився, оскільки інший чоловік запропонував громадянам підвезти їх на власному автомобілі та нібито переманив його потенційних клієнтів. Після цього водій дістав пістолет, пригрозив ним опоненту та втік.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.

За скоєне йому загрожує до двох років обмеження волі. Також про інцидент повідомили відповідну дипломатичну установу.

Нагадаємо, в центрі Львова жорстоко побили чоловіка. Інцидент стався на початку жовтня. Двоє хлопців спровокували конфілкт з 31-річним чоловіком. Згодом вони погрожували йому пневматичним пістолетом та побили його.