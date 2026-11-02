ДБР і Офіс Військового омбудсмана працюють у Петропавлівській Борщагівці: що відомо про інцидент

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У Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де 2 листопада біля будівлі, у якій перебували військовослужбовці Національної гвардії, зібралися місцеві жителі та родичі військових, розпочали перевірку обставин інциденту. Зокрема, з’ясують, у яких умовах перебували нацгвардійці

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає RegioNews .

За його словами, протягом дня він отримував доповіді від командувача Національної гвардії України, тимчасового виконувача обов’язків голови Нацполіції та командування 1-го корпусу НГУ "Азов".

Вигівський підтвердив, що будівлю використовували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Командувач НГУ генерал-майор Олександр Півненко разом із заступниками прибув на місце події, щоб з’ясувати обставини.

"Ще вдень доручив розпочати службове розслідування, в межах якого буде перевірено всю інформацію, зокрема щодо умов перебування військових", — повідомив Іван Вигівський.

За його словами, рідним військовослужбовців, які перебували всередині будівлі, надали можливість поспілкуватися з ними. До приміщення також запросили медиків і кількох представників громадськості.

На місці події працюють Державне бюро розслідувань та Офіс Військового омбудсмана. Командування Національної гвардії, за словами Вигівського, сприяє їхній роботі.

Увечері 2 листопада біля приватного будинку у Петропавлівській Борщагівці зібралися місцеві жителі та родичі військовослужбовців. Як повідомляло Суспільне, деякі з присутніх стверджували, що мобілізованих утримують у будівлі, катують, а від їхніх родичів вимагають гроші. Також вони заявляли, що медиків не допускають до людей усередині.

До поліції звернулися працівники приватної швидкої допомоги, які повідомили про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Правоохоронці заявили, що інформація про незаконне утримання людей і загибель чоловіка не відповідає дійсності.

У Нацгвардії повідомили, що чотирьох військовослужбовців, які потребували медичної допомоги, доправили до лікарні. За словами командувача НГУ Олександра Півненка, вони перебували у статусі самовільного залишення частини. Інші чоловіки в будівлі, за його твердженням, були військовослужбовцями Нацгвардії.

Півненко також пояснював, що приміщення використовували для тимчасового розміщення військових перед направленням на базову загальновійськову підготовку.

У 1-му корпусі НГУ "Азов" заявили, що перевіряють повідомлення про ймовірне катування військовослужбовців на території тимчасового пункту дислокації військової частини 3121.

За версією корпусу, після поширення таких повідомлень цивільні вимагали видати їм мобілізованих, а згодом заблокували роботу військового містечка та намагалися потрапити на його територію.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що її Офіс працює на місці подій спільно з командуванням Нацгвардії. За її словами, військовослужбовці перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу.

На місце також прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Він заявив, що 14 людей утримували в будівлі в Петропавлівській Борщагівці.

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Буданов назвав події у Петропавлівській Борщагівці "вуличною акцією" та заявив, що присутні мітингувальники перешкоджають доправленню до лікарні людей, які потребують допомоги.

Окрім того, у першому корпусі Національної гвардії "Азов" оприлюднили офіційну заяву щодо подій у селі Петропавлівська Борщагівка

"2 листопада в соціальних мережах почала поширюватися неперевірена інформація стосовно факту нібито катування військовослужбовців на території тимчасового пункту дислокації в/ч 3121 Національної гвардії України, яка відноситься до 1-го корпусу НГУ "Азов", — ідеться у повідомленні.

Там додали, що з поширенням цієї інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони заблокували роботу військового містечка і намагалися несанкціоновано потрапити всередину.

На місце прибув командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко, який особисто провів родичів деяких військовослужбовців на територію військового об’єкту. Він продемонстрував умови, в яких перебувають мобілізовані та військовослужбовці, які були затримані після вчинення самовільного залишення частини, в очікуванні розподілу до військових частин і подальшого проходження служби.

В 1-му корпусі НГУ "Азов" наголосили, що "четверо із військовослужбовців, які були затримані після вчинення СЗЧ, мали травми, через що були відправлені в госпіталь для проведення обстеження. Командування НГУ, у співпраці з правоохоронними органами взяло на контроль розслідування ситуації. У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання".

"Для командування 1-го корпусу НГУ "Азов" особовий склад — це найбільша цінність. "Азов" береже життя та здоров’я своїх військовослужбовців в надскладних умовах на фронті. Підрозділ керується тими самими принципами і в тилу: це стосується всіх військовослужбовців корпусу і не залежить від тривалості їхньої служби. Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" рішуче засуджує неправомірні дії щодо військовослужбовців Національної гвардії України, водночас застерігаючи громадян від перешкоджання роботі військових частин і закликаючи довіряти офіційним повідомленням Сил оборони України та правоохоронних органів", – ідеться в заяві.

Нагадаємо, що у Петропавлівській Борщагівці Київської області біля приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України, зібралися місцеві жителі.