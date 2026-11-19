Фото: Група "Нафтогаз"

Увечері 18 листопада в Чугуєві Харківської області під російський обстріл потрапила аварійна бригада "Нафтогазу"

Про це повідомила Група "Нафтогаз", передає RegioNews.

Атака сталася, коли працівники прибули на виклик до житлового будинку.

Поранення дістав водій – його вже прооперували, зараз стан чоловіка стабільний.

Це вже третій випадок атаки на газовиків за кілька днів. Раніше на Донеччині внаслідок російського обстрілу поранення дістали двоє працівників компанії. На Дніпропетровщині росіяни атакували службовий об'єкт, де працюють газовики, та пошкодили спеціальний транспорт.

Нагадаємо, станом на ранок 19 листопада через російські удари по енергетичній інфраструктурі є знеструмлення у п'яти областях України. Зокрема, ворог атакує об'єкти, на яких ремонт майже завершено.