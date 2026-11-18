Марін Ле Пен і Володимир Зеленський гучно заявляють, що хочуть зустрітися. Однак, схоже, жоден із них не готовий піти на поступки щодо місця зустрічі, — пише Politico.

Марін Ле Пен і Володимир Зеленський гучно заявляють, що хочуть зустрітися. Однак, схоже, жоден із них не готовий піти на поступки щодо місця зустрічі, — пише Politico.

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Після зустрічі з послом України в Парижі в понеділок лідерка президентських перегонів у Франції Ле Пен, як і раніше, відхиляє запрошення українського лідера відвідати Київ. За словами одного з депутатів від партії "Національне об’єднання" та одного з її радників, Марін Ле Пен вважає візит до України порожнім політичним спектаклем. "Їй не подобається ідея їхати туди заради фотосесії з Зеленським ", — сказав радник. До речі, після зустрічі Ле Пен з послом України на якій обговорювалася подальша підтримка Києва, вона повторила, що в разі її обрання президентом Франції "стан державних фінансів Франції вже не дозволятиме в найближчі місяці надавати Україні фінансову допомогу". І навіть така загроза не мотивує Зеленського зустрітися з нею, щоб спробувати змінити думку Ле Пен та вибудувати з нею відносини.

Натомість Ле Пен запропонувала Зеленському зустрітися в Брюсселі або Парижі. Офіс президента України відмовився відповісти на запитання, чи прийме Зеленський цю пропозицію. А це вже недалекоглядно, враховуючи вибори у Франції у наступному році та те, що Ле Пен їх скоріш за все виграє. Така позиція Зеленського може у майбутньому нашкодити Україні, але це не сильно турбує президента України, який вже неодноразово довів, що незграбно веде себе у дипломатії і вміє псувати відносини навіть з партнерами.

Хоча суперечки щодо місця зустрічі можна списати на проблеми з узгодженням графіків або навіть на боротьбу амбіцій, мета якої — визначити, хто до кого приїде, вони розкривають більш фундаментальну істину: ця зустріч не є пріоритетом для жодного з них.

Зеленський зосереджений на треку мирних переговорах із Вашингтоном і Москвою, хоча вони і безперспективні, на забезпеченні додаткових батарей протиракетної оборони для відбиття посилених російських ударів напередодні зими, а також на бойових діях на передовій.

Встановлення добрих робочих відносин із Зеленським допомогло б Ле Пен позбутися проросійської репутації, якої вона набула через свою ворожість до НАТО, симпатії до президента Росії Володимира Путіна до початку війни та кредит на суму 6 млн євро, який партія "Національне об’єднання" взяла в російському банку (і який на сьогодні вже погашено).

Однак Ле Пен розраховує на те, що під час виборів, результати яких, імовірно, визначатимуться економічними питаннями, скорочення фінансової підтримки Києва не зашкодить їй, якщо вона представить це як необхідність, зумовлену вкрай складними фінансовими перспективами Франції. І це попри те, що більшість французів вважають Росію найсерйознішою геополітичною загрозою для своєї країни, як засвідчило опитування, опубліковане аналітичним центром Destin Commun минулого тижня.

Для Києва нагальним питанням у відносинах із Європою є статус кредиту ЄС на суму 90 млрд євро, який Брюссель схвалив на початку цього року. І тут дуже важливо, що Франція є одною з країн, від якої залежить не лише узгодження кредиту, а й надання грошей. Але схоже, що так далеко вОП не навчилися прораховувати ситуацію.