Швидка, розвідка та Telegram-канали: Буданов розкрив деталі провокації на Київщині

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Правоохоронці затримали жінку, яка 2 листопада в одязі медичного персоналу на автомобілі швидкої допомоги першою прибула до будинку в Петропавлівській Борщагівці під Києвом

Про це в коментарі ТСН 3 листопада повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає RegioNews.

За його словами, жінка приїхала на місце конфлікту між військовослужбовцями та місцевими жителями в одязі медичного персоналу. Однак, як з'ясувалося, вона почала збирати інформацію про цю локацію щонайменше за три доби до інциденту.

"Це складна ситуація. Я вважаю, що потрібно утриматись від суб'єктивних оцінок, але можу сказати на загал, ну, до прикладу, дуже цікавий факт: я розумію, що люди були збурені, але і були факти провокації. До прикладу, з чого це все почалося? Одна особа, надівши для чогось форму медичного персоналу і придбавши перед цим автомобіль медичної допомоги, зі своїм водієм за мінімум три доби до цього провела, скажімо так, розвідку цього об'єкта", – розповів Буданов.

Він зазначив, що жінка використовувала автомобіль швидкої допомоги та діяла не сама, а разом із водієм. Правоохоронці зафіксували її дії на відео, а в телефоні затриманої виявили листування, фотографії та контакти з Telegram-каналами, які поширювали інформацію про місце дислокації Нацгвардії.

За словами керівника ОП, наразі з жінкою проводять слідчі дії. Мотиви її дій ще встановлюють.

"Я не знаю, до кінця з якою метою це робилося, або з особистих мотивів, підняти свій рейтинг, чи заробити певні гроші, але буде питання, хто ж такі гроші за такі послуги платить. Чи, можливо, все ж таки з трошки іншою, антидержавницькою метою, але так чи інакше не можна просто все скинути на діяльність провокаторів", – сказав керівник ОП.

Як відомо, після сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині очільник ОП Кирило Буданов заявив про підготовку всіх рішень для "адекватної реакції та запобігання провокаціям".

Служба безпеки спільно з Нацполіцією встановила понад 100 осіб, які брали участь у сутичках у Петропавлівській Борщагівці Київської області. У тих, кого правоохоронці вважають причетними до організації заворушень.

Нагадаємо, скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту.

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