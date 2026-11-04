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04 ноября 2026, 09:11

Скорая, разведка и Telegram-каналы: Буданов раскрыл детали провокации на Киевщине

04 ноября 2026, 09:11
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Фото: "Радио Свобода"
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Правоохранители задержали женщину, которая 2 ноября в одежде медицинского персонала на автомобиле скорой помощи первой прибыла в дом в Петропавловской Борщаговке под Киевом

Об этом в комментарии ТСН 3 ноября сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает RegioNews.

По его словам, женщина приехала на место конфликта между военнослужащими и местными жителями в одежде медицинского персонала. Однако, как выяснилось, она начала собирать информацию об этой локации по меньшей мере за трое суток до инцидента.

"Это сложная ситуация. Я считаю, что нужно воздержаться от субъективных оценок, но могу сказать в целом, ну, к примеру, очень интересный факт: я понимаю, что люди были возмущены, но и были факты провокации. К примеру, с чего это все началось? суток до этого провела, скажем так, разведку этого объекта", – рассказал Буданов.

Он отметил, что женщина использовала автомобиль скорой помощи и действовала не одна, а вместе с водителем. Правоохранители зафиксировали ее действия на видео, а в телефоне задержанной обнаружили переписку, фотографии и контакты с Telegram-каналами, которые распространяли информацию о месте дислокации Нацгвардии.

По словам руководителя ОП, сейчас с женщиной проводят следственные действия. Мотивы ее действий еще устанавливают.

"Я не знаю, до конца с какой целью это делалось, или по личным мотивам, поднять свой рейтинг, или заработать определенные деньги, но будет вопрос, кто же такие деньги за такие услуги платит. Или, возможно, все же с немного другой, антигосударственной целью, но так или иначе нельзя просто все сбросить на деятельность провокаторов", – сказал руководитель ОП.

Как известно, после столкновений в Петропавловской Борщаговке в Киевской области глава ОП Кирилл Буданов заявил о подготовке всех решений для "адекватной реакции и предотвращения провокаций".

Служба безопасности совместно с Нацполицией установила более 100 человек, участвовавших в столкновениях в Петропавловской Борщаговке Киевской области. У тех, кого правоохранители считают причастными к организации беспорядков.

Напомним, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт.

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