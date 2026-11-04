Росіяни атакували Тернопільщину: пошкоджений енергооб'єкт
У Тернопільському районі ворожий безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури
Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух, передає RegioNews.
"На жаль, унаслідок ворожої атаки маємо влучання БпЛА в Тернопільському районі. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
На місце прибули відповідні служби, які працюють над ліквідацією наслідків удару.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, зранку 4 листопада російські війська завдали удару по підприємству у Дніпрі. Дістали поранення двоє чоловіків.
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