Атаки на Одещину: пошкоджені торговельний центр, енергооб'єкт та будинок
У ніч на 4 листопада та вранці російські війська атакували Одесу й область
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
Внаслідок нічної атаки на Одещині зафіксували влучання в енергетичний об'єкт та будівлю торговельного центру.
У торговельному центрі виникла пожежа, яку вже ліквідували. Вибуховою хвилею вибило вікна в прилеглих будинках.
Вранці російські війська атакували Одесу. Пошкоджені приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття. Обійшлося без постраждалих.
На місцях ударів триває ліквідація наслідків, фахівці обстежують території та фіксують пошкодження.
Нагадаємо, зранку 4 листопада російські війська завдали удару по підприємству у Дніпрі. Дістали поранення двоє чоловіків.