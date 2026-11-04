Намагалися отруїти пенсіонерку заради квартири: у Києві викрили групу шахраїв

Фото: Національна поліція

Національна поліція викрила злочинну групу, учасники якої заволодівали нерухомістю самотніх людей похилого віку, а також привласнили понад 2 млн грн державної компенсації, призначеної для придбання житла військовослужбовцям

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники заздалегідь розподілили ролі та підшукували самотніх пенсіонерів. Вони входили до них у довіру, допомагали в побуті, проводили разом час, а згодом отримували доступ до їхнього майна та впливали на рішення щодо нерухомості.

Один із задокументованих епізодів стосується квартири в Києві. За версією слідства, фігуранти планували заволодіти часткою житла, яка належала літній жінці. Для цього один із учасників групи придбав алкоголь і змішав його з медичним препаратом, після чого суміш дали випити потерпілій.

Жінці стало зле, вона впала та отримала травму з ушкодженням спинного мозку. Через три дні пенсіонерка померла в лікарні, не виходячи з коми.

Крім того, правоохоронці викрили схему привласнення державної житлової компенсації. До неї залучили колишнього військовослужбовця, який мав право на отримання виплати, та його дружину.

Фігуранти організували купівлю будинку із земельною ділянкою на Київщині. Реальна вартість нерухомості становила майже 250 тисяч гривень, однак у договорі її оцінили більш ніж у 2,27 млн грн. Для цього використали звіт із завищеною оцінкою майна.

Після перерахування державної компенсації учасники схеми зняли кошти частинами та розподілили між собою понад 2 млн грн.

Правоохоронці провели 16 обшуків у Києві та Київській області. Вилучили документи на нерухомість, договори, довіреності, телефони, комп'ютерну техніку, носії інформації та інші можливі докази.

Сімом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Двом із них додатково інкримінують замах на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинений групою осіб за попередньою змовою.

Шістьох підозрюваних затримали. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної діяльності.

Нагадаємо, на Київщині до суду скерували обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників схеми, які намагалися заволодіти майном академіка Миколи Колбуна вартістю понад 18,1 млн грн. Для цього зловмисники створили фіктивну історію про те, що чоловік живий, підробили від його імені заповіт і внесли неправдиві відомості до Спадкового реєстру.