59 зниклих безвісти: у Комишувасі триває пошук людей після удару РФ

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Комишувасі Запорізької області триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, рятувальники деблокували з-під завалів тіла 31 загиблого. Наразі вдалося встановити особи 12 із них.

Ще 59 людей вважаються зниклими безвісти. Частину з них, імовірно, зможуть упізнати серед уже знайдених загиблих. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися ще 38 людей.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали прицільного удару авіабомбою ФАБ-3000 по громаді. Влучання припало на місце, де люди зібралися для отримання гуманітарної допомоги. Раніше повідомлялося про 29 загиблих.