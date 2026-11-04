Двоє людей загинули, ще троє поранені через російські атаки на Запоріжжя та район

Фото: Рада оборони Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Зокрема, окупанти здійснили:

22 авіаційні удари;

654 атаки БпЛА різної модифікації, переважно FPV-дронами;

2 обстріли із РСЗВ;

179 артилерійських ударів.

Під ворожим вогнем опинилися десятки населених пунктів області, зокрема Запоріжжя, Оріхів, Гуляйпільське, Степногірськ та інші.

За добу надійшло 95 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, впродовж доби російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та ракети. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 38 дістали поранень.