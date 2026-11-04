Росіяни 25 разів обстріляли Сумщину: поранена 69-річна жінка
Упродовж минулої доби російські війська 25 разів обстріляли Сумську область. Під ворожим вогнем опинилися 23 населені пункти
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Окупанти застосовували керовані авіабомби (КАБи), ударні безпілотники, FPV-дрони, міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню.
У Великописарівській громаді внаслідок влучання російського дрона поранення отримала 69-річна жінка.
Також внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.
За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.
Нагадаємо, в Тернопільському районі ворожий безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.