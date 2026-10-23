На Київщині КамАЗ зіткнувся з велосипедом: 57-річний чоловік загинув

Фото: Національна поліція

У селі Городище-Пустоварівське Сквирської громади на Білоцерківщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки КамАЗ і велосипеда

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними правоохоронців, 64-річний водій вантажівки рухався в напрямку селища Володарка. Під час обгону мотоблока та велосипеда, які їхали попереду, велосипедист раптово виїхав на проїжджу частину, після чого сталося зіткнення.

Від отриманих травм 57-річний чоловік загинув на місці аварії.

За фактом ДТП слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, на Харківщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП 60-річний водій Renault та його 63-річна пасажирка загинули на місці. Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.