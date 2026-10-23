У Харкові чоловік підпалив авто колишньої дівчини

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У Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Влітку чоловік приїхав на мотоциклі до будинку своєї колишньої дівчини. З собою він привіз пляшку бензину. Він облив бензином Nissan Rogue Sport та підпалив авто, після чого поїхав.

Причиною виявились ревнощі. За словами чоловіка, він та потерпіла раніше зустрічались. Згодом вона розірвала стосунки та почала зустрічатись з іншим. Він намагався відновити стосунки, але після відмови вирішив помститися.

Суд призначив чоловікові три роки позбавлення волі. Також він має виплатити 572 481 гривню матеріальної шкоди за знищений автомобіль, 150 тисяч гривень моральної компенсації, 45 тисяч гривень витрат на правову допомогу та 31 892 гривні за проведення експертиз. Загальна сума стягнення становить 799 373 гривні.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.