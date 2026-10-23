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23 жовтня 2026, 15:05

Україна повернула з російського полону 270 людей: серед них – 261 військовий

23 жовтня 2026, 15:05
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Фото: з відкритих джерел
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У межах третього етапу комбінованого обміну полоненими з російської неволі визволили 270 українців. Додому повертаються 261 військовослужбовець і дев'ятеро цивільних

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

Серед звільнених військових – представники Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Також додому повертається рятувальник ДСНС.

Понад половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, зокрема під час оборони Маріуполя. П’ятеро з них пережили теракт в Оленівці. Ще дев’ятеро військових мають тяжкі захворювання.

Серед звільнених – 38 офіцерів. Частина українців перебувала в полоні з 2018 та 2020 років. Багато захисників зазнали кримінального переслідування з боку Росії та були засуджені за сфабрикованими звинуваченнями, зокрема до довічного ув’язнення.

Додому повертаються військовослужбовці, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках, а також оборонці Чорнобильської атомної електростанції.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, фінансову допомогу та речі першої потреби. Також на них чекають реабілітація та реінтеграція після тривалого перебування в неволі.

Окрім того, Координаційний штаб подякував Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння у звільненні українців. Окремо відзначили допомогу в поверненні 74-річного вчителя англійської мови Стівена Габбарда з Ізюма, якого Росія незаконно засудила та піддавала тортурам.

Нагадаємо, 19 серпня з російського полону повернулися 103 українські воїни. Серед звільнених – захисники, які воювали в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Згодом 24 серпня в межах спеціального етапу обміну через Білорусь Україна повернула додому ще 10 військовослужбовців.

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