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23 жовтня 2026, 14:26

Україна повернула сімох цивільних: серед них – 90-річна жінка та мати з дитиною

23 жовтня 2026, 14:26
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Фото: Омбудсман України
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Україна повернула на підконтрольну територію ще сімох цивільних громадян. У межах домовленостей також семеро людей виїхали до Росії для возз'єднання з родинами

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

Серед тих, хто повернувся в Україну, – 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання. З огляду на стан їхнього здоров’я під час повернення організували необхідні умови транспортування.

Також в Україну повернули молоду жінку з дитиною. На початку повномасштабного вторгнення вона тимчасово перебувала в Маріуполі. Через бойові дії та окупацію міста жінка не змогла повернутися до своєї родини. Додатковою перешкодою стало оформлення документів дитини.

Наразі мати з дитиною вже перебувають на підконтрольній Україні території та потребують психологічної підтримки.

Нагадаємо, напередодні в Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовим. Надалі слідчі разом з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

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Україна РФ війна окупація Маріуполь дитина мати літні люди
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