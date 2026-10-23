Фото: Міноборони

Данія у прискореному режимі поставила Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міноборони України.

Данія оперативно відреагувала на запит України щодо додаткових боєприпасів, необхідних для посилення ППО.

Зазначається, що українські пілоти вже застосовують ці боєприпаси для знищення реактивних ударних безпілотників.

Наразі F-16 є одним із найефективніших засобів протидії реактивним "Шахедам", тому для їх перехоплення важливо підтримувати достатні запаси боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до кінця 2026 року Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16.