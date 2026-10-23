Понад 200 вибитих вікон: у Сумах через обстріл пошкоджено педуніверситет

Фото: Суспільне Суми

У Сумах унаслідок нічної російської атаки пошкоджені чотири корпуси державного педагогічного університету. У будівлях вибито понад 200 вікон

Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко, передає RegioNews.

За словами першої проректорки університету Ганни Заїкіної, обстріл спричинив значні пошкодження навчального закладу.

"Достатньо великі масштаби. Постраждали чотири корпуси, найбільше – центральний корпус. Пошкоджено 220 вікон. Слава Богу, люди не постраждали. Всі співробітники, які перебували на місці, встигли спуститись в укриття, це врятувало їх", – сказала вона.

Заїкіна також зазначила, що студенти переважно навчаються дистанційно. Виняток становлять окремі спеціальності, для яких передбачений змішаний формат навчання.

Нагалдаємо, в ніч на 23 жовтня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Суми. Частина ворожих БпЛА досягла цілей. Під ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Також зафіксовано пошкодження в житловому секторі Ковпаківського району.