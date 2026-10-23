У Харкові через російський удар постраждали дві жінки

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У Харкові внаслідок російського удару по Основ’янському району 23 жовтня постраждали дві жінки віком 46 і 37 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес, медики надали їм допомогу

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews .

Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі цивільного підприємства та чотири автомобілі.

За його словами, після удару на місці атаки також загорівся автомобіль. Екстрені служби працювали в посиленому режимі та ліквідовували наслідки обстрілу.

Обставини російської атаки уточнюють.

Нагалдаємо, в ніч на 23 жовтня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Суми. Частина ворожих БпЛА досягла цілей. Під ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Також зафіксовано пошкодження в житловому секторі Ковпаківського району.