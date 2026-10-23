У Харкові через російський удар постраждали дві жінки
У Харкові внаслідок російського удару по Основ’янському району 23 жовтня постраждали дві жінки віком 46 і 37 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес, медики надали їм допомогу
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі цивільного підприємства та чотири автомобілі.
За його словами, після удару на місці атаки також загорівся автомобіль. Екстрені служби працювали в посиленому режимі та ліквідовували наслідки обстрілу.
Обставини російської атаки уточнюють.
Нагалдаємо, в ніч на 23 жовтня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Суми. Частина ворожих БпЛА досягла цілей. Під ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Також зафіксовано пошкодження в житловому секторі Ковпаківського району.