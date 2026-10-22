Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика Renault виїжджав з другорядної дороги на перехресті та не пропустив вантажівку MAN. Через зіткнення вантажний автомобіль відкинуло на інший легковик Opel, що рухався сусідньою смугою.

Внаслідок ДТП 60-річний водій Renault та його 63-річна пасажирка загинули на місці.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.





Нагадаємо, ввечері 21 жовтня на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.