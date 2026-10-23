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23 октября 2026, 14:40

В Киевской области КамАЗ столкнулся с велосипедом: 57-летний мужчина погиб

23 октября 2026, 14:40
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Фото: Национальная полиция
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В селе Городище-Пустоваровское Сквирской общины на Белоцерковщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика КамАЗ и велосипеда

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным правоохранителей, 64-летний водитель грузовика двигался в направлении поселка Володарка. Во время обгона мотоблока и велосипеда, которые двигались впереди, велосипедист внезапно выехал на проезжую часть, после чего произошло столкновение.

От полученных травм 57-летний мужчина погиб на месте аварии.

По факту ДТП следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, на Харьковщине легковушка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП 60-летний водитель Renault и его 63-летняя пассажирка погибли на месте. Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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