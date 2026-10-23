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23 жовтня 2026, 15:39

РФ вдарила по підприємствах у Чернігові: загинула людина, ще 18 постраждали

23 жовтня 2026, 15:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Чернігові внаслідок російського удару загинула людина, ще 18 постраждали. Під час атаки пошкоджень зазнали два приватні підприємства, під завалами можуть перебувати люди

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, передає RegioNews.

"Станом на зараз відомо про 18 постраждалих унаслідок ворожого удару. Одна людина загинула", – йдеться в повідомленні.

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський зазначив, що внаслідок російського удару одне з підприємств зазнало руйнувань. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

За даними міської ради, російські війська атакували територію Чернігова, під ударом опинилися два приватні підприємства.

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Суми. Частина ворожих БпЛА досягла цілей. Під ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Також зафіксовано пошкодження в житловому секторі Ковпаківського району.

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