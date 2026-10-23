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23 жовтня 2026, 12:15

На Львівщині внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей

23 жовтня 2026, 12:15
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Фото: поліція
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ДТП сталася 22 жовтня близько 17:25 поблизу села Затемне Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися "ВАЗ 2114" під керуванням 18-річного місцевого жителя та Citroen C4, за кермом якого перебував 38-річний чоловік.

Внаслідок аварії постраждали водій "ВАЗу" та двоє його пасажирів – 18-річна дівчина і 22-річний молодик. Також травмувалися дві пасажирки Citroen віком 38 і 58 років.

Усіх п'ятьох постраждалих доставили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня на Львівщині зіткнулися три автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали двоє дітей.

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