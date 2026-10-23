На Львівщині внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей
ДТП сталася 22 жовтня близько 17:25 поблизу села Затемне Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися "ВАЗ 2114" під керуванням 18-річного місцевого жителя та Citroen C4, за кермом якого перебував 38-річний чоловік.
Внаслідок аварії постраждали водій "ВАЗу" та двоє його пасажирів – 18-річна дівчина і 22-річний молодик. Також травмувалися дві пасажирки Citroen віком 38 і 58 років.
Усіх п'ятьох постраждалих доставили до лікарні.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, ввечері 22 жовтня на Львівщині зіткнулися три автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали двоє дітей.
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