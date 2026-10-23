Росія вдарила по Харкову: постраждав 13-річний хлопчик

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Вранці 23 жовтня російські війська атакували Основ’янський район Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки та автомобіль, також виникли пожежі

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За уточненою інформацією, в одному з приватних будинків спалахнула пожежа. Також загорілася покрівля чотириповерхової будівлі та будівля цивільного підприємства.

Унаслідок атаки постраждав 13-річний хлопчик, який під час удару перебував удома. У дитини діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС та профільні фахівці, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня РФ атакувала Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.