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Удар РФ по Киевщине уничтожил центр реабилитации птиц
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07 октября 2026, 09:58

Удар РФ по Киевщине уничтожил центр реабилитации птиц

07 октября 2026, 09:58
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Скриншот с видео
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В ночь на 7 октября в результате российской атаки на Киевщину значительные повреждения получил центр реабилитации хищных и водоплавающих птиц "Усадьба Нюшаник"

О последствиях атаки сообщила соучредитель центра Ирина Снопко, передает RegioNews.

По ее словам, огонь охватил птичий стационар, курятник и перепелятник. В этих помещениях к моменту удара находились птицы и кот. Также сгорело оборудование, необходимое для ухода, лечения и реабилитации травмированных животных.

Особой утратой для центра стало уничтожение птичьего стационара. Там содержали пернатых, которые из-за ранений, болезней или других проблем со здоровьем не могли сразу вернуться в дикую природу.

В результате пожара центр также потерял запасы кормов и специальное оборудование для содержания и лечения птиц.

"Усадьба Нюшаник" – центр помощи хищным и водоплавающим птицам, пострадавшим в дикой природе или из-за деятельности людей. Здесь реабилитируют аистов, лебедей, сов, ястребов, боровитров, орланов и других пернатых.

В центр попадают птицы с переломами, ранениями крыльев, истощением, а также травмами после столкновений с электрическими проводами или транспортом.

Напомним, ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская области. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

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