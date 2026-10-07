Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА загинув 40-річний чоловік, а 43-річна жінка дістала поранення. Ще п'ятеро людей – 16-річний хлопець, дівчата 7 та 14 років, а також дві жінки віком 27 і 46 років – постраждали від влучання безпілотника в багатоповерховий будинок.

Крім того, внаслідок удару по подвір'ю травмована 57-річна жінка. До лікарні також звернулися двоє жительок (53 і 69 років), які зазнали поранень під час попередніх обстрілів 2 жовтня.

У Свеській громаді через влучання дрона загинув 51-річний чоловік, а 33-річна жінка звернулася по допомогу через травми від попередньої атаки 4 жовтня.

У Середино-Будській громаді після влучання БпЛА в будинок поранений 41-річний чоловік, а ще один 61-річний місцевий житель звернувся до медиків через наслідки мінометного обстрілу 5 жовтня.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 982 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення.