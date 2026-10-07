01:35  07 жовтня
Донька Олі Полякової показала нову квартиру в США
00:55  07 жовтня
Зіркова тренерка Марина Боржемська зізналась про погіршення здоров'я
09:58  07 жовтня
Удар РФ по Київщині знищив центр реабілітації птахів
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2026, 09:54

Внаслідок ворожих атак на Сумщині загинули двоє людей, ще 10 – поранені

07 жовтня 2026, 09:54
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська продовжували атакувати населені пункти Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА загинув 40-річний чоловік, а 43-річна жінка дістала поранення. Ще п'ятеро людей – 16-річний хлопець, дівчата 7 та 14 років, а також дві жінки віком 27 і 46 років – постраждали від влучання безпілотника в багатоповерховий будинок.

Крім того, внаслідок удару по подвір'ю травмована 57-річна жінка. До лікарні також звернулися двоє жительок (53 і 69 років), які зазнали поранень під час попередніх обстрілів 2 жовтня.

У Свеській громаді через влучання дрона загинув 51-річний чоловік, а 33-річна жінка звернулася по допомогу через травми від попередньої атаки 4 жовтня.

У Середино-Будській громаді після влучання БпЛА в будинок поранений 41-річний чоловік, а ще один 61-річний місцевий житель звернувся до медиків через наслідки мінометного обстрілу 5 жовтня.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 982 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли загиблі Сумська область пошкодження постраждалі наслідки
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
На Одещині мотоцикл влетів під вантажівку: травмовані двоє 13-річних хлопців
07 жовтня 2026, 10:45
Масована атака РФ на Україну: щонайменше 9 загиблих, понад 30 людей постраждали
07 жовтня 2026, 10:32
Атака росіян на Кривий Ріг 6 жовтня: що відомо про постраждалих
07 жовтня 2026, 10:18
Удар РФ по Київщині знищив центр реабілітації птахів
07 жовтня 2026, 09:58
У Сухопутних військах створили Управління безпілотних систем: хто його очолив
07 жовтня 2026, 09:41
Ракетний удар по Прилуках: четверо загиблих, серед 20 постраждалих – діти
07 жовтня 2026, 09:40
Пожежі та пошкоджені склади: наслідки нічної атаки РФ на Київщину
07 жовтня 2026, 09:26
Масований обстріл 7 жовтня: ППО збила над Україною 44 ракети і 117 дронів
07 жовтня 2026, 09:21
Посеред двору в Києві лежить нездетонована балістична ракета
07 жовтня 2026, 09:13
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »