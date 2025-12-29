09:58  29 грудня
На Закарпатті загорілася магістральна газова труба
09:25  29 грудня
На Львівщині зіткнулись два автомобілі: є постраждалий
08:57  29 грудня
На Київському водосховищі двоє рибалок провалилися під лід
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2025, 09:47

Вишгород на Київщині без світла вже третю добу: немає води та опалення

29 грудня 2025, 09:47
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У частині Вишгорода на Київщині понад 48-72 години відсутнє електропостачання

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Мешканці повідомляють, що через відключення світла у них немає також води та опалення.

Нагадаємо, Росія вночі та вранці у суботу, 27 грудня, завдала масованого удару дронами та ракетами по Києву та області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще 32 людини постраждали.

У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення світла.

Вранці 28 грудня у ДТЕК повідомили, що правий берег Києва повернувся до стабілізаційних графіків відключень світла, але на лівому березі ще діяли аварійні відключення.

Того ж дня віцепрем'єр із відновлення України Олексій Кулеба заявив, що у більшості домівок Києва та області вже повернули опалення. У частині будинків його ще відновлюють – роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби опалювальна система запрацює всюди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область Вишгород відключення світла вода опалення місцеві жителі атака війна російська армія
На Херсонщині через ворожі обстріли отримали поранення 9 людей
29 грудня 2025, 07:58
Армія РФ обстріляла два райони Дніпропетровщини: виникли пожежі
29 грудня 2025, 07:31
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Побиття підлітка у вінницькому ТЦ: ще двом хлопцям оголосили підозру
29 грудня 2025, 11:14
На Закарпатті сталася масштабна пожежа: горів ресторан
29 грудня 2025, 11:00
Конфлікт під час застілля у Львові: жінка поранила співмешканця ножем
29 грудня 2025, 10:51
Нелегальний продаж електронних сигарет на Одещині: суд оголосив вирок
29 грудня 2025, 10:43
Продавали через інтернет: на Хмельниччині викрили ділків, які займалися контрабандою ліків
29 грудня 2025, 10:30
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
29 грудня 2025, 10:24
В Одесі затримали чоловіка, який поранив ножем військового ТЦК
29 грудня 2025, 10:15
На Закарпатті загорілася магістральна газова труба
29 грудня 2025, 09:58
У Києві вночі легковик врізався в опору білборда: загинув пасажир, постраждалі у тяжкому стані
29 грудня 2025, 09:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »