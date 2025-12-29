Вишгород на Київщині без світла вже третю добу: немає води та опалення
У частині Вишгорода на Київщині понад 48-72 години відсутнє електропостачання
Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.
Мешканці повідомляють, що через відключення світла у них немає також води та опалення.
Нагадаємо, Росія вночі та вранці у суботу, 27 грудня, завдала масованого удару дронами та ракетами по Києву та області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще 32 людини постраждали.
У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення світла.
Вранці 28 грудня у ДТЕК повідомили, що правий берег Києва повернувся до стабілізаційних графіків відключень світла, але на лівому березі ще діяли аварійні відключення.
Того ж дня віцепрем'єр із відновлення України Олексій Кулеба заявив, що у більшості домівок Києва та області вже повернули опалення. У частині будинків його ще відновлюють – роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби опалювальна система запрацює всюди.