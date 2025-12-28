Фото: ілюстративне

Після масованої ракетно-дронової атаки на Київ понад 748 тисяч родин уже мають електропостачання, роботи тривають

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

Минулої доби Київ залишався без електропостачання через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру. За інформацією ДТЕК, відключення торкнулися сотень тисяч домогосподарств.

Фахівці компанії спільно з іншими оперативними службами негайно приступили до ліквідації наслідків обстрілів. Спершу відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, а потім поступово заживили побутових споживачів. Станом на зараз світло вже отримали 748 тисяч родин.

На Лівобережжі Києва ситуація залишається складною через пошкодження мереж, тому там діють екстрені відключення. На Правобережжі тривають стабілізаційні відключення, графіки яких публікуються на сайті ДТЕК та у чат-ботах. Компанія наголошує, що графіки можуть змінюватися протягом дня відповідно до ситуації в енергосистемі та рішень Укренерго.

Нагадаємо, армія РФ у суботу, 27 грудня, вчергове атакувала газову та енергетичну інфраструктуру України, влучивши дронами по об'єктах видобутку і ТЕЦ "Нафтогазу".

Як повідомлялось, у суботу, 27 грудня, Росія випустила по Україні 500 дронів і близько 40 ракет, включаючи "Кинджали". Зокрема росіяни масовано атакували Київ та Київщину.