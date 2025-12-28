15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
UA | RU
UA | RU
28 грудня 2025, 10:45

Київ понад добу залишався без світла після масованої ракетно-дронової атаки

28 грудня 2025, 10:45
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Після масованої ракетно-дронової атаки на Київ понад 748 тисяч родин уже мають електропостачання, роботи тривають

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

Минулої доби Київ залишався без електропостачання через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру. За інформацією ДТЕК, відключення торкнулися сотень тисяч домогосподарств.

Фахівці компанії спільно з іншими оперативними службами негайно приступили до ліквідації наслідків обстрілів. Спершу відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, а потім поступово заживили побутових споживачів. Станом на зараз світло вже отримали 748 тисяч родин.

На Лівобережжі Києва ситуація залишається складною через пошкодження мереж, тому там діють екстрені відключення. На Правобережжі тривають стабілізаційні відключення, графіки яких публікуються на сайті ДТЕК та у чат-ботах. Компанія наголошує, що графіки можуть змінюватися протягом дня відповідно до ситуації в енергосистемі та рішень Укренерго.

Нагадаємо, армія РФ у суботу, 27 грудня, вчергове атакувала газову та енергетичну інфраструктуру України, влучивши дронами по об'єктах видобутку і ТЕЦ "Нафтогазу".

Як повідомлялось, у суботу, 27 грудня, Росія випустила по Україні 500 дронів і близько 40 ракет, включаючи "Кинджали". Зокрема росіяни масовано атакували Київ та Київщину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ електрика електроенергія відновлення світло ДТЕК дрони
Внаслідок удару по житлових будинках на Харківщині постраждали троє людей
28 грудня 2025, 10:00
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
27 грудня 2025, 14:34
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджена будівля одного із міністерств
27 грудня 2025, 12:41
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Чернігівщині внаслідок обстрілів поранено 77-річну жінку
28 грудня 2025, 13:00
У Києві співробітники ТЦК під час перевірки документів застосували газовий балончик і електрошокер
28 грудня 2025, 12:50
У кожному селі можуть з’явитися ТЦК: зареєстровано відповідний законопроєкт
28 грудня 2025, 12:10
Заступниця голови ОП Ірина Мудра задекларувала 250 тис дол заощаджень у Тель-Авіві
28 грудня 2025, 11:55
Встиг просочиться закордон: НАБУ взялося за "важковаговика" української політики Юрія "Юзіка" Корявченкова
28 грудня 2025, 11:30
Трагедія у Броварах: через генератор у підвалі загинула людина, ще одна у лікарні
28 грудня 2025, 11:00
Вночі ворог атакував Нікополь та Синельниківщину: 5 безпілотників збили над Дніпропетровщиною
28 грудня 2025, 10:26
Внаслідок удару по житлових будинках на Харківщині постраждали троє людей
28 грудня 2025, 10:00
Підозри у справі НАБУ і САП уже отримали кілька нардепів від "Слуги народу"
28 грудня 2025, 09:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »