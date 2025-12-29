07:17  29 грудня
Масштабна пожежа на птахофермі на Буковині: загинули 5 тисяч курей
22:37  28 грудня
"Хочу битися з ним": Усик підтвердив бій з Вайлдером у наступному році
22:02  28 грудня
Сильна негода паралізувала дороги Івано-Франківщини: рятувальники евакуювали 32 людей
29 грудня 2025, 07:31

Армія РФ обстріляла два райони Дніпропетровщини: виникли пожежі

29 грудня 2025, 07:31
Ілюстративне фото: armyinform
В ніч на 29 грудня російські військові атакували Нікопольський та Синельниківський райони

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Ввечері ворог знову вдарив по Нікопольщині, а саме Марганецькій громаді. Застосував FPV-дрон.

Вночі і вранці росіяни спрямував безпілотники на Синельниківщину. Ворог поцілив по Дубовиківській та Васильківській громадах. Внаслідок атак зайнялися навчальний заклад і приватний будинок.

Посадовець зазначив, що вночі українські захисники знищили на Дніпропетровщині 12 безпілотників.

Нагадаємо, на Чернігівщині внаслідок російських обстрілів постраждала жінка – удар по Батуринській громаді пошкодив будинок та господарчу споруду.

Дніпропетровська область війна обстріли окупанти наслідки руйнування
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Херсонщині через ворожі обстріли отримали поранення 9 людей
29 грудня 2025, 07:58
Залужний планує в січні залишити посаду посла у Великій Британії – ЗМІ
29 грудня 2025, 07:49
Післясмак після нової зустрічі Трампа і Зеленського
29 грудня 2025, 07:24
Масштабна пожежа на птахофермі на Буковині: загинули 5 тисяч курей
29 грудня 2025, 07:17
Російська армія втратила за добу в Україні майже 1200 військових
29 грудня 2025, 07:11
Російські війська розстріляли трьох бійців ЗСУ біля Гуляйполя – DeepState
29 грудня 2025, 07:03
Зустріч Зеленського і Трампа: питання Донбасу поки не вирішене
29 грудня 2025, 01:20
Трамп про можливий візит в Україну – що він сказав
29 грудня 2025, 01:06
Що обговорили Зеленський і Трамп: головні тези пресконференції
29 грудня 2025, 00:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
