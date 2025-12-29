Армія РФ обстріляла два райони Дніпропетровщини: виникли пожежі
В ніч на 29 грудня російські військові атакували Нікопольський та Синельниківський райони
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
Ввечері ворог знову вдарив по Нікопольщині, а саме Марганецькій громаді. Застосував FPV-дрон.
Вночі і вранці росіяни спрямував безпілотники на Синельниківщину. Ворог поцілив по Дубовиківській та Васильківській громадах. Внаслідок атак зайнялися навчальний заклад і приватний будинок.
Посадовець зазначив, що вночі українські захисники знищили на Дніпропетровщині 12 безпілотників.
Нагадаємо, на Чернігівщині внаслідок російських обстрілів постраждала жінка – удар по Батуринській громаді пошкодив будинок та господарчу споруду.
