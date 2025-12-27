Росіяни атакували Київ, у столиці ввели екстрені відключення світла

фото: ДСНС

Російські війська у ніч на 27 грудня завдали ударів по промислових та житлових обʼєктах Києва та Київської області. Після атаки введено екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Протягом ночі РФ декількома хвилями завдала ударів по Києву та Київській області. Уже вночі жителі столиці повідомляли про значні перебої з енергопостачанням.

Близько 08:30 з'явилось повідомлення про те, що у столиці не діють графіки відключення електроенергії.

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили масштабну атаку по Україні, застосувавши різні види озброєння.

Зазначимо, 26 грудня в Укренерго заявляли, що РФ готується до нової масованої атаки України. На жаль, їхні прогнози справдились.