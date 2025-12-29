Вышгород на Киевщине без света уже третьи сутки: нет воды и отопления

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Вышгородской области на Киевщине более 48-72 часов отсутствует электроснабжение

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Жители сообщают, что из-за отключения света у них нет воды и отопления.

Напомним, Россия ночью и утром в субботу, 27 декабря, нанесла массированный удар дронами и ракетами по Киеву и области. В результате атаки погиб мужчина, еще 32 человека пострадали.

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света.

Утром 28 декабря ДТЭК сообщили, что правый берег Киева вернулся к стабилизационным графикам отключений света, но на левом берегу еще действовали аварийные отключения.

В тот же день вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в большинстве домов Киева и области уже вернули отопление. В части домов его еще восстанавливают – работы будут продолжаться в течение дня, а к концу суток отопительная система заработает повсюду.