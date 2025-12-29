На Херсонщині через ворожі обстріли отримали поранення 9 людей
Впродовж 28 грудня під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 23 населені пункти Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 27 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчу споруду, приватні гараж і автомобілі.
Через російські удари за добу дістали поранення 9 людей.
Нагадаємо, в ніч на 29 грудня російські військові атакували два райони на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих атак виникли пожежі.
