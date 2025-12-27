У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
В українській столиці внаслідок масованої російської атаки 27 грудня загинув 71-річний чоловік, ще 32 людини постраждали
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію.
Наразі відомо, що у Дніпровському районі столиці загинув 71-річний чоловік, його 70-річна дружина перебуває у важкому стані в лікарні.
Загалом відомо про 32 постраждалих, з них дві дитини.
Правоохоронці фіксують пошкодження, оглядають будівлі, приймають звернення від громадян та надають усю необхідну допомогу. Роботи тривають.
Як повідомлялось, армія РФ у ніч на 27 грудня завдала ударів по промислових та житлових обʼєктах Києва та Київської області. Після атаки було введено екстрені відключення електроенергії.
