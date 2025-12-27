15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
27 грудня 2025, 14:34

У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку

27 грудня 2025, 14:34
фото: Національна поліція
В українській столиці внаслідок масованої російської атаки 27 грудня загинув 71-річний чоловік, ще 32 людини постраждали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію.

Наразі відомо, що у Дніпровському районі столиці загинув 71-річний чоловік, його 70-річна дружина перебуває у важкому стані в лікарні.

Загалом відомо про 32 постраждалих, з них дві дитини.

Правоохоронці фіксують пошкодження, оглядають будівлі, приймають звернення від громадян та надають усю необхідну допомогу. Роботи тривають.

Як повідомлялось, армія РФ у ніч на 27 грудня завдала ударів по промислових та житлових обʼєктах Києва та Київської області. Після атаки було введено екстрені відключення електроенергії.

