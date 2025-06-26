На Київщині у річці виявили тіло людини
Трагедія сталася вдень 25 червня поблизу селища Іванків Вишгородського району. Рятувальники дістали тіло потопельника з річки Тетерів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Київській області.
Близько 15:05 місцеві жителі помітили у воді потопельника.
"За допомогою рятувального спорядження рятувальники доправили тіло загиблого до берега", – йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
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