На Київщині у річці виявили тіло людини

ілюстративне фото: ДСНС України у Київській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Київській області.

Близько 15:05 місцеві жителі помітили у воді потопельника.

"За допомогою рятувального спорядження рятувальники доправили тіло загиблого до берега", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.