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26 червня 2025, 18:40

На Київщині у річці виявили тіло людини

26 червня 2025, 18:40
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ілюстративне фото: ДСНС України у Київській області
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Трагедія сталася вдень 25 червня поблизу селища Іванків Вишгородського району. Рятувальники дістали тіло потопельника з річки Тетерів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Київській області.

Близько 15:05 місцеві жителі помітили у воді потопельника.

"За допомогою рятувального спорядження рятувальники доправили тіло загиблого до берега", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Житомирщині під час купання в ставку потонув 16-річний підліток.

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