На Закарпатті жінка згоріла живцем під час спалювання сухостою

фото: ДСНС України у Закарпатській області

Трагічний випадок стався у понеділок, 23 червня, в селі Дунковиця Берегівського району. Внаслідок пожежі загинула пенсіонерка

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Закарпатській області, інформує RegioNews.

Виявилося, що 65-річна мешканка Мукачева разом із чоловіком наводили лад на земельній ділянці знайомих. Подружжя вирішило спалити зібране сміття. Поки чоловік відійшов по воду, полум’я раптово поширилося. Дружина опинилася прямо в епіцентрі пожежі. На жаль, врятуватися вона не змогла. Вогнеборці загасили займання.

"Остаточну причину загибелі жінки встановлюють правоохоронці", — йдеться в повідомленні.