На Закарпатті жінка згоріла живцем під час спалювання сухостою
Трагічний випадок стався у понеділок, 23 червня, в селі Дунковиця Берегівського району. Внаслідок пожежі загинула пенсіонерка
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Закарпатській області, інформує RegioNews.
Виявилося, що 65-річна мешканка Мукачева разом із чоловіком наводили лад на земельній ділянці знайомих. Подружжя вирішило спалити зібране сміття. Поки чоловік відійшов по воду, полум’я раптово поширилося. Дружина опинилася прямо в епіцентрі пожежі. На жаль, врятуватися вона не змогла. Вогнеборці загасили займання.
"Остаточну причину загибелі жінки встановлюють правоохоронці", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Житомирі під час пожежі сухостою загинув чоловік.
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