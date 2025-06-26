На Харківщині під час купання в річці потонула 11-річна дівчинка
Трагедія сталася в середу, 25 червня, у місті Дергачі Харківського району. Рятувальники дістали тіло дівчинки з водойми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Харківській області.
Виявилося, що в річці Лопань неподалік гідротехнічної споруди потонула 11-річна дівчинка. Дитина купалася у непристосованому для цього місці.
"Її тіло дістали з води рятувальники ДСНС. Наразі слідчі з’ясовують остаточні обставини трагедії", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні у місті Звягель на Житомирщині під час купання в ставку потонув 16-річний підліток.
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