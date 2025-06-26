На Харківщині під час купання в річці потонула 11-річна дівчинка

ілюстративне фото: ДСНС України

Трагедія сталася в середу, 25 червня, у місті Дергачі Харківського району. Рятувальники дістали тіло дівчинки з водойми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Харківській області.

Виявилося, що в річці Лопань неподалік гідротехнічної споруди потонула 11-річна дівчинка. Дитина купалася у непристосованому для цього місці.

"Її тіло дістали з води рятувальники ДСНС. Наразі слідчі з’ясовують остаточні обставини трагедії", — йдеться у повідомленні.