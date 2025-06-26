На Киевщине в реке обнаружили тело человека
Трагедия произошла днем 25 июня вблизи поселка Иванков Вышгородского района. Спасатели достали тело утопленника из реки Тетерев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киевской области.
Около 15:05 местные жители заметили в воде утопленника.
"С помощью спасательного снаряжения спасатели доставили тело погибшего к берегу", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
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