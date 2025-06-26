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26 июня 2025, 18:40

На Киевщине в реке обнаружили тело человека

26 июня 2025, 18:40
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Киевской области
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Трагедия произошла днем 25 июня вблизи поселка Иванков Вышгородского района. Спасатели достали тело утопленника из реки Тетерев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киевской области.

Около 15:05 местные жители заметили в воде утопленника.

"С помощью спасательного снаряжения спасатели доставили тело погибшего к берегу", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Житомирской области во время купания в пруду утонул 16-летний подросток.

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смерть утопленники спасатели трагедия Киевская область водоем утопление
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