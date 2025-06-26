иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киевской области.

Около 15:05 местные жители заметили в воде утопленника.

"С помощью спасательного снаряжения спасатели доставили тело погибшего к берегу", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.