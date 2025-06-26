В Киевской области пассажирский автобус сбил пешехода

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Авария с автобусом и пешеходом произошла вчера, 25 июня, в городе Боярка Фастовского района. Местный житель получил травмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, на одной из улиц Боярки пассажирский автобус ЗАЗ наехал на пешехода. Предварительно, пенсионер переходил дорогу в неустановленном месте.

"В результате происшествия 71-летнего пострадавшего госпитализировали", — говорится в сообщении.

За рулем автобуса находился 49-летний водитель.