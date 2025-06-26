На Львівщині судитимуть поліцейського, який на патрульному авто збив підлітка

фото: ДБР

ДБР порушило провадження за фактом збиття підлітка патрульною машиною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Інцидент стався 25 червня близько 18:34 на автодорозі "Київ – Чоп" поблизу зупинки села Красів, що на Львівщині.

За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода — 17-річного хлопця.

Через ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Загрози життю постраждалого немає.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту службовою особою).

Кермувальнику патрульного авто загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині підліток потрапив до лікарні після наїзду автомобіля.