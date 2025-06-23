На Київщині вантажівка потрапила в ДТП: водія госпіталізували

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ДТП трапилася 20 червня на виїзді з міста Кагарлик Обухівського району. Потерпілого з травмами ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Scania.

"У результаті зіткнення 36-річного кермувальника вантажного автомобіля госпіталізували з тілесними ушкодженнями", — йдеться в повідомленні.

За кермом другої автівки перебував 61-річний водій. Наразі тривають слідчі дії.