В Киевской области грузовик попал в ДТП: водителя госпитализировали

фото: Нацполиция

ДТП произошло 20 июня на выезде из города Кагарлык Обуховского района. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, водитель грузовика DAF не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и влетел в автомобиль Scania.

"В результате столкновения 36-летнего водителя грузового автомобиля госпитализировали с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

За рулем второго автомобиля находился 61-летний водитель. В настоящее время продолжаются следственные действия.